Tentato furto da migliaia di euro in azienda di abbigliamento | ladri scappano e abbandonano capi firmati

Il Messaggero Veneto

...l'accusa diomicidio. Agli investigatori dissero di essere intervenuti dopo aver ricevuto una telefonata che li avvertiva che nell'azienda in via dei Fossi era in atto un tentativo die ...L'Osteria All'Agricoltura di Udine ha subito un altroNuovo tentativo diall'osteria All'Agricoltura a Udine : nella notte, infatti, i ladri hanno forzato la porta d'ingresso e sono entrati nel locale, senza però, a quanto sembra, ... Tentato furto all’osteria all’Agricoltura, i ladri spaccano la porta: è la seconda volta in pochi giorni I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita Castellana, nella notte trascorsa hanno sventato un furto di sigarette e ...Nel commissariato Secondigliano, a Napoli, inaugurata “La stanza di Lino”, sportello antiviolenza in memoria dell’agente Pasquale ...