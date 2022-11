Tennis | Zverev vicino al ritorno in campo Il fratello Mischa | “Deve tornare a sentire l’adrenalina”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilindi Alexandersi avvicina, ma è ancora presto per stabilire una data. Ilta tedesco è fermo da giugno, quando si infortunò alla caviglia in occasione della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal, e mette nel mirino la prossima stagione. L’obiettivo è dunque essere al meglio per l’Australian Open, ma non è da escludere una presenza del tedesco nella DiriyahCup, in programma in Arabia Saudita già a dicembre. Intervistato da Eurosport, ilha dichiarato: “giocare qualche partita prima dell’inizio della stagione. Ha bisogno di affrontare giocatori forti per“. SportFace.

... Alcaraz, Rune a Musetti, rispetto ai predecessori pur di prima qualità Medvedev,, Hurkacz, ... E' impronosticabile ma, colmoderno che si basa sulla triade lavoro - fisico - mentale per ...... da domenica capiremo non solo chi succederà ama anche se le Atp Finals avranno attecchito ... Resta l'amaro in bocca, ma non è detto sia un male: ilitaliano è un'azienda e preferisco una ...Il ritorno in campo di Alexander Zverev si avvicina, ma è ancora presto per stabilire una data. Le parole del fratello Mischa ...Il tedesco, come mostra un video del profilo del torneo di esibizione, è tornato ad allenarsi, e certifica che a dicembre giocherà ...