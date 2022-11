Tennis | tv | trigonometria e gol dei portieri su rinvio

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Michal Lewandowski sistema la palla per un calcio di punizione sulla propria trequarti. Non mette nessuna cura per sistemarla e la sua rincorsa è lenta e scazzata. Lewandowski gioca nel Messina ed è in Italia da quando, nel 2014, si è trasferito al Crotone dallo Stal Mielec, squadra polacca in cui ha esordito a un’età troppo giovane per un portiere. Il prato del San Filippo-Franco Scoglio è logorato per tutto il corridoio centrale, da una porta all’altra il verde si spezza in macchie marroni, rosse, nere. L’estetica classica di un campo di provincia. Lewandowski calcia la palla in avanti, molto avanti, ma soprattutto molto in alto. Questa palla sparisce dall’inquadratura sgranata; il cameraman la segue intuitivamente. Quando ricompare, rimbalza, dentro l’area di rigore. È unlunghissimo, strambo e così alto che forse in molti in campo hanno perso di vista la ...