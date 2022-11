Tammy | che stacco! Poi il super esterno di Pinamonti | il film di Sassuolo - Roma

La Roma non va oltre l'1 - 1 contro il Sassuolo nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium tornano al gol Abraham ...ABRAHAM - ' Non posso criticare Shomurodov e Belotti, posso direil giocatore a cui ho fatto la domanda nello spogliatoio è stato'. SU DYBALA DOMENICA - 'Non lo so, non conosco i suoi ...Succede praticamente tutto nei minuti finali, con la squadra di Josè Mourinho che trova la rete del vantaggio a dieci minuti dalla fine con Tammy Abraham, il pari arriva solo cinque minuti più tardi ...La Roma non va oltre il pareggio con il Sassuolo RUI PATRICIO 6,5 Impegnato diverse volte, se la cava alla grande sul destro potente di Frattesi. Salva il risultato su Traore nel quarto d’ora finale d ...