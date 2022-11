Svolta in panchina | un club italiano sogna Bielsa | la situazione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo l’ultima esperienza sulladel Leeds, terminata il 27 febbraio scorso, El Locoè ancora alla ricerca di una nuova squadra. In grado di cambiare totalmente la filosofia di gioco delle squadre che ha allenato, le suggestioni che avvolgono la figura disono innumerevoli. Ora, secondo quanto riportato da la Repubblica, ci sarebbe una squadra italiana chel’arrivo dell’allenatore argentino: il Genoa.allenatore Genoa La squadra ligure, infatti, visti i risultati non convincenti, starebbe seriamente pensando di esonerare l’attuale allenatore tedesco Blessin. Nel caso dovesse concretizzarsi l’esonero, i nomi papabili per l’eventuale successore vanno da Andreazzoli a Semplici, fino a. Per ora, l’ipotesi di un approdo ...

