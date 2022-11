Supplenze da graduatorie di istituto | non rispondere alla convocazione equivale a rinuncia

Orizzonte Scuola

Evidenziamo che: anche leal 31/08 e al 30/06 possono essere attribuite dalledi istituto, in caso di esaurimento delle GaE e di esaurimento o incapienza delle GPS. In tal caso ...I bollettini delleal 31 agosto o 30 giugno da GaE o GPS. N. B. Alcune province hanno già esaurito le GPS e le scuole cominciano a convocare dadi istituto. LE LIBERATORIE Nel ... Graduatorie di istituto, si può lasciare una supplenza breve per un’altra al termine delle lezioni Concorso straordinario bis, ecco le graduatorie sin qui pubblicate: avvisi USR aggiornati a mercoledì 9 novembre 2022.Anno scolastico da poco iniziato, nomine da GPS e graduatorie di istituto in corso, ma già mancano insegnanti per alcune .... Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsia ...