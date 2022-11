Superbonus | il governo lo cambierà | non solo da 110 a 90 ma sarà rivisto anche per reddito

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’annuncio di Giorgetti: ilvain modo selettivo perché non riteniamo equo destinare una così ingente massa di risorse a una limitatissima fetta di cittadini in modo indistinto per, per prima e seconda casa. Salvini: fermare la corsa speculativa dei prezzi

...per il, per il semplice motivo che lo studio potrebbe anche dare esito negativo. Nel momento in cui invece si è avviata già la pratica al comune, bisogna a ttendere che ilsi ......agli interventi orientati all'efficienza energetica nelle abitazioni (bonus facciate e... in coerenza con lo sforzo richiesto dalagli operatori del settore per contribuire alla ...L’annuncio di Giorgetti: il Superbonus va rivisto in modo selettivo perché non riteniamo equo destinare una così ingente massa di risorse a una limitatissima fetta di cittadini in modo indistinto per ...Ibonus edilizi stanno causando "rilevanti maggiori oneri" rispetto alle stime. "L'incremento, sulla base delle informazioni al primo settembre, segnala uno scostamento complessivo di 37,8 miliardi sul ...