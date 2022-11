QUOTIDIANO NAZIONALE

Secondo il report trimestrale del Gse, nei primi nove mesi di quest'anno i nuovi impianti fotovoltaici realizzati sono stati il triplo dello stesso periodo del ......degli adempimenti e le responsabilità ridimensionate dovrebbero portare gli istituti bancari ad aprire di nuovo alle acquisizioni dei crediti sbloccando un settore ormai in piena. La crisi ... Superbonus ed emergenza gas spingono l'energia rinnovabile: boom di installazioni green In seguito alla conversione in legge del DL 115/2022 e dopo la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n.23/e del 23 giugno 2022 le banche e gli altri istituto di credito, complice an ...E’ questa la posizione dell’OICE che, con il Presidente Giorgio Lupoi, così commenta la decisione di Poste e di Banca Intesa di sospendere l’acquisito dei crediti: “siamo assolutamente a fianco dei co ...