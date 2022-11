Stefano Fiordelisi parla in difesa di Antonella | “Prima cotta”

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 9 novembre 2022)sta facendo molto discutere i fan del Grande Fratello Vip 7. Da quando è stato protagonista della sorpresa fatta ad, l’attenzione del pubblico si è spostato anche su di lui e sulle sue esternazioni. L’uomo non ha mai nascosto di essere felice per il rapporto tra la figlia ed Edoardo Donnamaria, però, in molti ritengono che, dietro alle sue parole, ci sia un intento ben specifico. Nelle ultime ore, è tornato sull’argomento con una frase che ha fatto storcere il naso agli spettatori del programma. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,giustifica: “Non ha mai provato…”, fin dall’inizio della settimana ...