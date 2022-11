Stavamo bene insieme | disponibile su DAZN il docu-film sulle grandi notti del Milan

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, ioa loro. Sono i miei colleghi, sono i miei compagni, sono i miei amici, sono la mia famiglia. Abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni, vincendone due. E per noi, abbracciare quella coppa, era il nostro unico, grande, obiettivo”, Massimo Ambrosini. È con questa frase, carica di emozione, che inizia il...

Dobbiamo ammettere che noi stessiper cascare alla trappola delle spunte blu. Da qualche ... Ti voglioamico mio ", è stato il commento del collega Sebastian Croft (che nello show ...Posso capire che le persone abbiano dei sentimenti al riguardo, e vacosì. Ma se volete sapere ... "Ovviamente nonuscendo in pubblico", ha detto la Lopez, "ma non mi sono mai sottratta al ...Tre campagne rossonere in Champions League raccontate dai protagonisti sul campo in un'emozionante reunion a San Siro ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto un piccolo incidente stradale. La coppia stava viaggiando sull’Autostrada A4 Verona, quando l’autista del mezzo ha perso il controllo. Fortunatamente, sta ...