La Gazzetta dello Sport

All'esterno di Milanello è sembrata una mossa a sorpresa, in realtà era una rotazione concordata. Rafa fuori dall'undici titolare a Cremona, per ridargli un po' di respiro e utilizzarlo a gara in ...Prima di concludere qualsiasi, l'oroscopo del lavoro consiglia vivamente di discutere e ... È importante che i pesci non si perdano d'animo, altrimenti sono minacciati dacronica e ... Stanchezza, contratto e un Mondiale da proteggere: Milan, hai smarrito Leao Un gol nelle ultime sei partite di campionato, tra errori sottoporta e prestazioni anonime come quella di Cremona. Pioli lo ha inserito – per vari motivi – nelle rotazioni, ma Rafa pare avere la testa ...