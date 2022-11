Sport in tv oggi mercoledì 9 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022), una nuova giornata da seguire in compagnia di OA. Un menù ricco dida seguire con grande attenzione. Si comincia con il tennis. Ci sarà l’esordio nelle Finali di Billie Jean King Cup dell’Italia guidata da Tathiana Garbin. Le azzurre se la vedranno contro la Svizzera e dovranno trovare il modo per contrastare le elvetiche, pur partendo non con i favori del pronostico. Nel primo pomeriggio prenderà il via la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals con tre azzurri in campo, tra cui Lorenzo Musetti, e l’obiettivo di approdare alle semifinali. Di scena poi i Mondiali di hockey pista femminile e maschile e le due selezioni del Bel Paese vorranno farsi valere. In serata spazio poi al campionato di calcio di Serie A, al derby tra Milano e Virtus Bologna ...