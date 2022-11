Spector Padel House investe a Venezia – Mestre

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Nasce lacon 5 campi indoor per giocare aGustavo, per 7 anni CT della nazionale italiana die founder della società: “Orgogliosi di aprire in questa città. La nuovaprima di essere un luogo di aggregazione è un progetto di riqualificazione urbana e sociale”, 09 novembre- Da oggiavrà la sua “casa del”. Si inaugura, questa sera, con un evento aperto a tutti, cittadini e appassionati del gioco più popolare del momento,: un nuovo centro sportivo con 5 campi indoor per ...

Ma ora, in questo parallelepipedo di cemento da tempo rimasto deserto, aprirà una 'House', fondata da Gustavo, pioniere del in Italia e il più celebre maestro, CT della ...Leggi Anche Gustavoe ilprima che diventasse moda: 'Sono un autodidatta. Il mio maestro Insegnava pallavolo e conoscenza' Che rapporto aveva con gli allenatori "Credo di essere stato ...(Adnkronos) - Nasce la Spector Padel House Venezia con 5 campi indoor per giocare a padel Gustavo Spector, per 7 anni CT della nazionale italiana di padel e founder della società: “Orgogliosi di aprir ...Da oggi gli amanti dello sport hanno a disposizione cinque campi indoor, maestri e compagni di gioco Taglio del nastro a Mestre, in via Linghindal, zona via Torino, di un nuovo centro sportivo dedicat ...