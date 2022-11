“Sono qui per te” Valeria Marini | sorpresa choc da Serena Bortone | succede tutto all’improvviso

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Rai1, arriva. La showgirl in queste settimane si sta mettendo in gioco a Tale e Quale Show di Carlo Conti e si sta rivelando una delle sorprese della trasmissione: ““Io ho già vinto: ho il consenso del pubblico, che mi fa sentireil suo affetto”. Durante l’intervista c’è stata una bellache la conduttriceha confezionato per. Infatti in studio è piombata la signora Gianna Orrù, la mamma della soubrette. Visibile l’emozione stampata sul volto di, che ha accolto con grande stupore quanto organizzato dalla conduttrice in studio: Una volta arrivata nella trasmissione e riabbracciata ...

Fanpage.it

I quattrostati destinatari dell'avviso di chiusura indagini. Un atto in cui non compare il ...li avrebbero minacciati con una pistola impugnata da Calabrò e con le due auto erano poi partiti ...Da quando le protesteiniziate,molti gli sportivi iraniani che hanno manifestato, ...il regime incarcera prigionieri politici.finirà anche Alessia Piperno, 30enne romana arrestata a ... Alberto De Pisis al GF VIP incontra la madre: Sono qui per darti coraggio, in Casa non sembri tu Impareggiabile offerta da parte di Vodafone per quanto riguarda la Fibra a 2,5 Gigabit/se in FTTH. Vediamo nei dettagli i costi e cosa offre.I medici cubani "arriveranno" in Calabria "tra qualche giorno, sono circa una cinquantina". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della presentazione a Roma del rappor ...