Sondaggi politici Swg | per gli italiani Russia e Cina sono i pericoli maggiori per la pace

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Solo il 6% pensa che in futuro ci potranno essere meno guerre Glinonottimisti sul futuro. Lo si nota da moltiche vengono svolti, e l’ultimo di Swg sul tema della guerra e dellanon fa eccezione. Per la maggioranza i conflitti non diminuiranno nei prossimi 20 anni. Solo il 6% è ottimista, e se per il 41% ve ne saranno nella stessa misura di oggi, per il 33% le guerra addirittura aumenteranno. Il 20%, infine, non ha idea di quel che accadrà. Probabilmente è anche per questa idea del prossimo futuro che il 62% pensa che non si debba aumentare la spesa per gli armamenti, per non alimentare altri conflitti. Solo il 17% pensa che va accresciuta per proteggere meglio l’Europa e scoraggiare eventuali aggressori. Anche in questo caso ...