Sondaggi politici | Fratelli d’Italia sale ancora e M5S supera Pd

News correlate Conte, un Masaniello laureato Ha capito il Sud molto meglio di Berlusconi o di Letta C'è feeling tra D'Alema e Conte Casini si smarca: no aiguidati daiConte vuol ...... ovvero favorire i cambiamenti economici nella speranza che questi portino a cambiamenti. ...elezioni del 2022 (non bolsonarista ed ex professore di Harvard) per aver fatto domande su...(aggiornato alle 2,15 del 9 novembre 2022, ora italiana) Oltre 45 milioni di Americani di diverse fede politica ma uniti dalle preoccupazioni per l’economia sono andati al voto in una delle elezioni p ...Ma c'è chi, nel Pd, è allergico al M5s, come il parlamentare ex-Dc ora Pd, Pierferdinando Casini: «Ieri i leader politici non si facevano condizionare dai sondaggi, svolgevano una funzione di ...