Solo carne in putrefazione Feltri | lo sfogo | il dramma che tutti ignorano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Giovanni Rinaldo, 82 anni, nato ad Ancona e ancora lì residente sebbene campasse nel capoluogo pugliese già da un bel pezzo, è passato su questa terra e questa terra ha lasciato senza fare il benché minimo rumore. I vicini, i parenti, lo Stato, con il dispiegamento di tutte le sue forze di polizia, dal nucleo volanti alla scientifica, passando per vigili del fuoco e medici del sistema sanitario nazionale, e anche noi giornalisti, pure noi, ci siamo improvvisamente accorti di Giovanni Rinaldo in un pigro e noioso pomeriggio domenicale, nel mese di novembre, anno 2022. Ci siamo accorti di Giovanni Rinaldo quando questi non era più una persona bensì un ammasso di carni e viscere in- anzi, dovrei dire, in avanzato stato di decomposizione -, già invaso massicciamente da larve e vermi. Giovanni Rinaldo non viveva da eremita, sul cucuzzolo di una ...