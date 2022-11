Soffrire dopo il vaccino | senza ricevere aiuto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Colpite da effetti collaterali gravil’iniezione anti-Covid, migliaia di persone non ricevono né ascolto né cure e tra loro c’è chi ha deciso di rivolgersi a centri tedeschi e austriaci specializzati. Ecco alcune delle loro, drammatiche, testimonianze. E il racconto di un esperto italiano che studia questa casistica e chiede, con urgenza, la creazione di una task force di medici per affrontare una situazione sempre più preoccupante. Giulia aveva 25 anni, stava ultimando il corso di laurea in medicina quando si è vaccinata contro il Covid. Prima dose con Astrazeneca, seconda con Pfizer, nel maggio 2021. Da allora, non studia più, non fa tirocinio, centellina parole e movimenti perché ogni piccolo sforzo le procura nausea, capogiri, visione offuscata, palpitazioni cardiache, atroci mal di testa. Le hanno diagnosticato la Pots, sindrome della tachicardia posturale ...