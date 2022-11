Snoop Dogg | la vita dell' icona del rap diventa un film

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L'a musica rapha annunciato che verrà realizzato unbiografico sulla suagrazie alla collaborazione con Universal. Ladidiventerà unche verrà prodotto da Universal Pictures che potrà sfruttare la ricca discografia'artista. L'artista sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua casa di produzione Death Row Pictures. A dirigere il biopic ispirato al passato disarà Allen Hughes (The Defiant Ones), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Joe Robert Cole , co-autore degli script di Black Panther. L'del rap ha dichiarato: "Ho aspettato a lungo per ideare questo progetto ...

