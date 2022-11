(Di mercoledì 9 novembre 2022) Deboradeve avere un gusto autolesionistico fuori del normale. Travolta ancora una volta sui social per la difesa a spada tratta delle Ong, si mette ancora ancora nel mirino degli sberleffi. Non le sono bastate le figuracce con la Meloni sulle “donne un passo indietro agli uomini”. Non le sono bastate gli insulti e le accuse di antiitalianità quando il premier era al suo primo viaggio in Europa e la capogruppo dem la irrideva (“Ci vai con le gomme sgonfie”). Ora deve vedersela con le critiche feroci sulla questione migranti. Lei se l’è cercata, pubblicando su Twitter qualche ora fa uncon la foto della Ocean Viking: “234 persone della Ocean Viking andranno in Francia. La credibilità di un Paese si consuma così, passo dopo passo perdendo umanità. È questa la destra al governo. Si vanterà per aver respinto bambini fuggiti da fame, ...

Secolo d'Italia

A scatenare una vera e propria rivolta contro lasui social è stato un suodi qualche ora fa con la foto della Ocean Viking: '234 persone della Ocean Viking andranno in Francia. La ...... affermache chiede al ministro Piantedosi di venire in Aula alla Camera a riferire ... impugneremo questa decisione in tutte le sedi opportune', aveva scritto questa notte in unsu ... Serracchiani, post delirante: difende le ong e scredita l'Italia. Il web la umilia, penosa figuraccia Condividi questo articolo:Roma, 25 ott. (Adnkronos) – L’opposizione si conferma divisa. Anche oggi nel giorno della fiducia alla Camera al governo Meloni. Pd, M5S e Azione/Iv voteranno contro ma nelle ...Per la nuova presidente del Consiglio la libertà delle donne non è «farsi chiamare capatrena» Martedì, durante la seduta alla Camera per ottenere la fiducia, dopo la discussione generale con gli inter ...