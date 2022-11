Serie D | gol da centrocampo di Sorrentino VIDEO

Sky Sport

Le modifiche che arriveranno alla misura dovranno essere accompagnate da unadi riforme che ...2022 aveva previsto l'attivazione del programma 'Garanzia per l'Occupabilità del Lavoratori' () ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei, Sassuolo e Roma si affrontano nel match valido per la 14ª giornata dellaA 2022/23. Sassuolo Roma 0 - 0 MOVIOLA 1 Si parte - ... Serie D, guarda i 10 gol più belli dell'ultima giornata. VIDEO Uno-due terrificante del Lecce che, nel match del Via del Mare valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ... che la formazione salentina ha trovato il gol ...Le due squadre scendono in campo oggi, mercoledì 9 novembre alle 20.45 e la partita sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky Sono solo 6 i conf ...