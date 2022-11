Serie A | giornata 15 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La quindicesimadiA coincide con la lunga pausa alla quale andremo incontro per via dei Mondiali: in questo articolo della nostra rubrica vi sveleremo i nomi dei 5daper questo turno. Prima di proseguire vi ricordiamo che le prime squadre a scendere in campo saranno Empoli e Cremonese, venerdì alle ore 20:45. Sabato sarà il turno di Napoli–Udinese (ore 15:00), Sampdoria–Lecce (ore 18:00) e Bologna–Sassuolo (ore 20:45). Domenica si comincia invece con il big match tra Atalanta ed Inter (ore 12:30) mentre alle 15:00 ci saranno Monza–Salernitana, Roma–Torino ed Hellas Verona–Spezia. Latermina con due postici di rilievo: Milan–Fiorentina (ore 18:00) e Juventus–Lazio (ore 20:45). Dopo questa veloce premessa possiamo proseguire rivelandovi l’identità dei 5 ...

Inter batte Bologna 6 - 1 in una partita della 14/adellaA. Queste le reti: nel pt 22' Lykogiannis, 26' Dzeko, 36' Dimarco, 42' Lautaro Martinez; nel st 3' Dimarco, 14' Calhanoglu (rigore), 31' Gosens. . 9 novembre 2022Nella gara della 14ªdiA, l'Inter si mette alle spalle la sconfitta contro la Juventus, rifilando un roboante 6 - 1 al Bologna. In ...Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Fiorentina, valido per la 14a giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da ...(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Inter batte Bologna 6-1 in una partita della 14/a giornata della Serie A. Queste le reti: nel pt 22' Lykogiannis, 26' Dzeko, 36' Dimarco, 42' Lautaro Martinez; nel st 3' ...