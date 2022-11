Sepsi nel neonato | come riconoscerla e perché è tanto pericolosa

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Parliamo di un’emergenza medica che interessa lo 0,5-8,0/1000 nascite e che se non debitamente (e tempestivamente) trattata rappresenta una delle principali cause (tra il 5% e il 20%) di morbilità e mortalità neonatale; conosciamo meglio cause, rischi, conseguenze e rimedi dellanel. Cos’è la(o setticemia) Laè considerata una complicazione rara di un’infezione, prevalentemente batterica, che può provocare conseguenze gravi sull’organismo interessato,che se non viene trattata ne provoca il decesso. La setticemia si verifical’eccessiva risposta infiammatoria da parte dell’organismo a un’infezione generalizzata. È una condizione rara ma per la quale i neonati, in virtù di un sistema immunitario non ancora completamente sviluppato, sono ...