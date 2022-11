“Senza quelle navi i migranti non partono” Il dossier segreto che incastra le Ong

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Proseguono le fortissime tensioni tra governo italiano ed Ong. Come riportato dalla live di ieri sera, sul sito nicolaporro.it, gli sbarchi non sembrano trovare la parola fine: poche ore fa, infatti, l’esecutivo Meloni ha autorizzato l’approdo di tutti gli 89della nave Ong Rise Above. Una notizia che dà luce ad almeno due spunti differenti. Da una parte, si dimostra l’indubbio sforzo di Palazzo Chigi a garantire l’adeguata assistenza sanitaria ed umanitaria ai profughi. Dall’altra, però, il piano di Giorgia Meloni, che prevedeva il blocco dell’immigrazione irregolare promossa con l’ausilio delle Ong, fino ad oggi non ha trovato l’attuazione sperata. Fatta eccezione per la pratica Ocean Viking. NodoAl di là deidi Rise Above, infatti, è stato autorizzato anche lo sbarco dei restanti 35 profughi, bloccati da ...