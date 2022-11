S’è arrevotato il calciomercato | ora la stampa celebra il Napoli e massacra gli altri

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Chi diferisce… Siamo ancora a novembre, ma a causa del Mondiale irrompente ile tutto lo spettacolo annesso arriveranno a bravissimo sui nostri schermi. L’Italia poi è fuori dal Qatar, quindi qualcosa i giornali dovranno pur mettere in pagina. Ma ecco il punto: Repubblica anticipa il tema generale con un lungo pezzo dedicato – per riassumere tantissimo – a quanto meraviglioso è stato il lavoro delin estate e a quanto hanno fatto schifo gli. La fuga da 8 punti delsul Milan, ecco “quanto vale” un mercato fatto bene, è la tesi dell’articolo. “I rossoneri li hanno lasciati sulla spiaggia, in estate”, leggiamo. E via giù di dettagli. “Tutte le scelte azzeccate contro nessuna, o quasi. Chi insegue, dietro, ha dovuto fare i conti con la sfortuna: l’Inter ha ...