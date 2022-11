(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Alla denominazione 'merito', da oggi bisogna aggiungere "e". Come altro definire ildell'dopo la lettera fuori luogo inviata daalle scuole con una lettura strumentalecaduta del Muro di Berlino? Ma perché il Ministro non si occupa di?". Così Simonadel Pd su twitter.

Puntare solo sul merito e sulla competizione, che mal si addice alla, non credo che vada ... Manzi afferma: 'Ero in Commissione anche io alla Camera condurante la fase di approvazione. ..."Lo dico a Simonache era una pasdaran del fatto che bisognasse inserire il merito nella Buona", aveva concluso il leader di Italia Viva strappando applausi da diversi senatori del ... Scuola: Malpezzi, ‘con Valditara ministero Istruzione diventa della propaganda’ Ma perché il Ministro non si occupa di scuola". Così Simona Malpezzi del Pd su twitter.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...