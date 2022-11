Scosse di terremoto nelle Marche | si sono sentite da Roma alla Slovenia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Undi magnitudo 5.7 ha colpito alle 7 di stamattina la costa tra Pesaro e Fano,prima scossa, che ha dato il via a uno sciame sismico ne è seguita un'altra poco dopo le otto di magnitudo 3.1. Ilè stato avvertito il tutto il nord est e il centro del paese: si hanno testimonianze da Padova, Rimini e, ma anche da città della, Bosnia e Croazia. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro si trovava nel mare Adriatico, a 8 chilometri di profondità. Il presidente della regione, Francesco Acquaroli, dopo un colloquio con il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha disposto la chiusura delle scuole in provincia di Ancona, Pesaro e Urbino. Non si segnala nessun ...

Duedimolto forti, poco dopo le 7, sono state percepite in zona. In particolare, lepiù forti sono state rilevate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al largo ...Il primo episodio sismico, con epicentro nel Mar Adriatico, si è registrato intorno alle 7 di mattina, con magnitudo 5.7. Ne sono seguiti altri, avvertiti anche a Roma, Bologna, Firenze e in Trentino -...Nessun danno grave dopo che un sisma di magnitudo 5.7 ha colpito le province di Pesaro, Urbino e Ancona. Il presidente Acquaroli, dopo aver sentito Curcio, ha disposto la chiusura delle scuole ...Due scosse di terremoto molto forti, poco dopo le 7, sono state percepite in varie zone delle Marche, da Ancona a Fano e Urbino. Sono state numerose le scosse di terremoto rilevate dall’Istituto nazio ...