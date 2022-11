Scosse di terremoto nelle Marche | si sono sentite da Roma alla Slovenia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Undi magnitudo 5.7 ha colpito alle 7 di stamattina la costa tra Pesaro e Fano,prima scossa, che ha dato il via a uno sciame sismico ne è seguita un'altra poco dopo le otto di magnitudo 3.1. Ilè stato avvertito il tutto il nord est e il centro del paese: si hanno testimonianze da Padova, Rimini e, ma anche da città della, Bosnia e Croazia. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro si trovava nel mare Adriatico, a 8 chilometri di profondità. Per la regioneè il secondoin una settimana: infatti il 2 novembre ad Ascoli Piceno è stata avvertita una forte scossa di magnitudo 3, preceduta da un boato. Il presidente della regione ...

