Scosse di terremoto nelle Marche | scuole evacuate e gente in strada LE FOTO

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il primo episodio sismico, con epicentro nel Mar Adriatico, si è registrato intorno alle 7 di mattina, con magnitudo 5.7. Ne sono seguiti altri, avvertiti anche a Roma, Bologna, Firenze e in Trentino-Alto Adige. Curcio: "Non si registrano criticità"

