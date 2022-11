Scherma | Coppa del Mondo 2022 | le sciabolatrici cominciano da Algeri la loro stagione

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il super weekend delladeldivede l’inizio dianche della sciabola femminile. Si comincia dae sarà un programma rivoluzionato rispetto al consueto vista anche la presenza nel Nord Africa degli uomini. Infatti domani si terranno le qualificazioni, poi venerdì spazio all’individuale femminile, sabato quella maschile e domenica, invece, ci saranno le gare a squadre. In campo femminile l’Italia si presenta con voglia di riscatto dopo unapassata con poche luci e tante ombre. La sola Rossella Gregorio era riuscita ad ottenere qualche bel piazzamento e la campana resta il punto di riferimento di tutto il settore. Si aspettano segnali importanti da Michela Battiston, ma anche da Martina Criscio, Eloisa Passaro e Chiara Mormile. Proprio queste tre ...

DEL MONDO DI SPADA MASCHILE - Berna, 11 - 13 novembre 2022 Gara individuale spada maschile: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli, Federico Vismara,...DEL MONDO DI SPADA FEMMINILE " Tallinn, 11 - 13 novembre 2022 Gara individuale spada femminile: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta ...Un appuntamento di grande importanza per la Nazionale azzurra che una settimana prima, nella tappa di Coppa del Mondo di Eger, comincerà il percorso di Qualificazione per le Paralimpiadi di Parigi 202 ...Da venerdì a Bonn (fioretto) e Tallinn (spada) in pedana Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Enrico Garozzo e il giovane Gianpaolo Buzzacchino, pronti a stupire ...