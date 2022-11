Scandalo dietro le quinte | roba a luci rosse | clamoroso dalla D' Urso

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Cosa accade a Pomeriggio 5?ledel programma di Barbara D'. Che, ad un certo punto, fa una confessione inaspettata: “E' successo nel backstage”. Ma cosa è accaduto? Adesso vi raccontiamo tutto. In pratica prima della diretta, nelle, sarebbe accaduto qualcosa di molto bizzarro. “Durante il servizio su Checco Zalone sono entrati i miei ospiti in studio…Io e Gianmarco abbiamo fatto una storia sul mio instagram…E Arianna David mi fa: ‘No, Barbara…Non hai capito…Non puoi capire cos'è successole…Non posso dirtelo…' Cos'è successo?”, tuona la D'. Gelo in studio, per qualche minuto il silenzio regna sovrano. “Solo se si può dire eh…Non bruciamo nessuna notizia…Vi prego", ...