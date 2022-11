Sanremo Senior 2022 | Roberta Tito | unica romana alle semifinali

Prima la Riviera

presentazione ufficiale di Casa Over. OverResidence, Via Anselmi 3, info 0184 1952505 (necessario green pass) 21.00 . 'Festa di suoni e il concerto 'Ineseguibile'': concerto ......panni di Britney Spears e di Francesco Paolantoni con Cirilli nelle vesti dei vincitori di... convincendo tutti, e ha vinto la terza puntata nei panni del giudice di The voiceClementino. Sanremo Senior 2022 ecco i vincitori Oltre a questo, Gagliardi è stato tra i cantanti in gara nel concorso Sanremo Senior 2022, giungendo alle semifinali. Sanremo Senior è il concorso canoro, giunto quest’anno alla 6a edizione, riservato ...Avezzano – Il cantautore Giancarlo Gagliardi è nato a Formia, in provincia di Latina, ma da 15 anni vive ad Avezzano. Lo scorso 5 novembre è uscito, su tutte le piattaforme digitali, in suo EP intitol ...