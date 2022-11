Sanità | lavori di ristrutturazione al pronto soccorso Cardarelli

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha preso il via la prima tranche didideldell’ospedaledi Napoli: si tratta di un intervento che riguarderà le aree di prima accoglienza, pretriage, triage, e la “linea febbre”, lo specifico percorso destinato ai pazienti sospetti Covid 19. L’obiettivo dell’azienda, si legge in una nota, “è quello di effettuare degli interventi migliorativi degli attuali ambienti, tenendo conto dell’impossibilità di stravolgere l’attuale struttura, dovendo garantire la continuità dell’assistenza”. La riqualificazione degli spazi delrisponde alla necessità di garantire una migliore gestione delle attività, assicurare la necessaria dignità di accoglienza a pazienti e familiari e ...

Agenzia ANSA

