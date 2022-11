Sanità | 2 | 3 mln italiani con demenza senile nel 2050 | per esperti è emergenza

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) - In un Paese che vede sempre più crescere l'età media nazionale, aumentano anche le patologie correlate all'invecchiamento. Tra queste, le demenze la fanno da padrone con numeri da vera e propriasanitaria. Si stima che neli casi diinteresseranno a livello mondiale circa 153 milioni di persone (2,3 milioni in Italia, 900mila in più rispetto a oggi), passando così dagli attuali 57 milioni a un numero quasi triplicato di diagnosi. Se ne è parlato oggi a Roma in occasione di 'Mind the gaps: poniamo l'attenzione sui divari regionali nella presa in carico delle persone con', incontro organizzato per fare il punto sull'utilizzo dei fondi stanziati nella legge di Bilancio 2021 per l'Alzheimer e le demenze. Fondo che è stato ripartito tra le Regioni per ...