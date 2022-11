San Casciano | una scoperta che riscriverà la storia Ma il paragone coi Bronzi di Riace è fuori luogo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sandei Bagni? Per Google trends è una delle parole più ricercate sui motori di ricerca del web l’8 novembre 2022. Da quando, all’ora in cui nelle scuole le lezioni sono appena iniziate, l’Ansa ha battuto la notizia. “Sancome, 24trovati sott’acqua. Lala” dice l’archeologo Jacopo Tabolli. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano saluta i ritrovamenti “eccezionali”. Da quel momento la notizia è rimbalzata ovunque. Non c’è stata testata nazionale, nella versione online, che non gli abbia dedicato un po’ di spazio. In molti casi, con tanto di immagini. Impossibile non farlo. Sandei Bagni, comune della provincia di Siena, per un giorno almeno è diventato la Toscana intera. Anzi, ...

Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, e' riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, cinque delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Divinità, matrone, fanciulli, imperatori.