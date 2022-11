San Casciano come Riace Statue di bronzo e monete riemergono dall' acqua ' Il tesoro delle divinità'

Siena, i reperti recuperati in un sito archeologico dove c'era un santuario etrusco - romano. Trovati vicino a una vasca sacra (I secolo d. C.). Il ministro Sangiuliano: presto il ..."Rimarrà una delle scoperte più belle che riuscirò a fare". Il ritrovamento adei Bagni è per tutti "incredibile". Lo è per i più esperti, reduci da molteplici scavi in Italia e all'estero, e tanto più per chi ha cominciato ad andare sul campo solo pochi anni fa. ...A San Casciano dei Bagni rinvenute 24 statue di divinità, matrone, fanciulli e imperatori. Un tesoro conservato 2.300 anni nelle terme di etruschi e romani: "Il più importante da Riace" ...Siena, i reperti recuperati in un sito archeologico dove c’era un santuario etrusco-romano. Trovati vicino a una vasca sacra (I secolo d.C.). Il ministro Sangiuliano: presto il museo ...