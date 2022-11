SAMPDORIA – FIORENTINA 0-2 Bonaventura | Milenkovic

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Labatte laallo Stadio Ferraris con una rete per tempo e una gara sempre in controllo: apre la contesaal termine di un’azione che coinvolge Kouame, Ikonè e Dodo (assist), chiude il conto nella ripresadi testa su splendido cross di Biraghi. Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

...30 Monza - Macerata 3 - 0 21:00 Cuneo - Conegliano 1 - 3 VOLLEY - SUPERLEGA 20:30 Prisma Taranto - Piacenza 0 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Bologna - Torino 2 - 1 15:000 - 2 15:...LE ALTRE GARE - Mercoledì, Sassuolo - Roma e Lecce - Atalanta alle 18:30 , alle 20:45 Torino -- Salernitana ed Inter - Bologna. Si chiude giovedì sera con Verona - Juventus ...Il Torino non è andato mai in gol con calciatori subentrati dalla panchina. La Sampdoria ha fatto meglio: un gol, di Gabbiadini, contro la Lazio Il Torino, assieme allo Spezia, è la squadra in cui la ...Torino-Sampdoria è una partita di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.