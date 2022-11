(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – La riabilitazione del futuro sarà nelle mani di un robot? Risponde l’esperto; Vaccini, fino al 18a Torino campagna contro pneumococco ed Herpes Zoster per over 65; Farmaco riduce le porta d’ingresso al Sars CoV-2, studio italiano; 466 milioni di persone al mondo con ipoacusia, una soluzione negli impianti cocleari di ultima generazione L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Andrea Borsetto , psicologo e psicoterapeuta, tra gli specialisticentro Indi Lecco 'L'adolescenza è un processo evolutivo che non riguarda solo i ragazzi, ma l'intera famiglia. Spesso, ......di aerei e aveva anche un piccolo velivolo per dei voli privati che partivano dall'aeroporto NicelliLido di Venezia. In serata la notizia ha raggiunto l'ordine dei Medici, l'Ulss 3 e Villa,... Salus Tv n.45 del 9 novembre 2022 I risultati hanno mostrato che, a differenza del testosterone, l’INSL3 rimane a livelli costanti negli individui. La natura costante di questo ormone è la chiave per prevedere le malattie, e si tratta ...E gli accademici ammoniscono che le sveglie potrebbero interrompere i nostri cicli del sonno, rendendo più difficile affrontare la giornata. Premere il pulsante ‘interrompi’ e credere di riposarsi di ...