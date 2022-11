Russia | Brittney Griner verso colonia penale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – ”Ogni minuto in cuideve subire una detenzione illecita inè un minuto di troppo”. Così la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha denunciato la detenzione dell’ex cestista americana e le notizia che potrebbe essere trasferita in una, ribadendo ”l’impegno incrollabile” per il rilascio die di Paul Whelan. ”L’amministrazione Usa continua a lavorare instancabilmente per ottenere il suo rilascio”, ha aggiunto, spiegando che il presidente americano ha ordinato all’amministrazione di ”avere la meglio su suoi rapitori russi per migliorare e il suo trattamento e le condizioni che potrebbe essere costretta a sopportare in una”. La portavoce della Casa Bianca ha ricordato che ...

