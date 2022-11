Rubano tricolore che ricorda caduti guerra | denunciati 3 ragazzi

Agenzia ANSA

I carabinieri di Belgioioso (Pavia) hanno denunciato tre ragazzi, due 16enni e un 15enne, tutti studenti della zona, per aver rubato l'estate scorsa la bandiera tricolore dal cimitero comunale del paese. Secondo l'accusa i tre giovani sono entrati nel cimitero e hanno portato via la bandiera issata sul monumento ai caduti della seconda guerra mondiale. Tutti e tre sono stati identificati e denunciati sia per furto aggravato che per vilipendio alla bandiera.