Romina Power costretta alle stampelle | ecco come ci si è presentata sul palco con Albano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Fan in allarme per, la cantante si ècosì sulal fianco dell’ex maritoCarrisi.sono tornati ufficialmente sulinsieme per riprendere i concerti in qualità di duo musicale, dopo tanto attesa da parte dei fan che finalmente hanno potuto assistere ad un nuovo spettacolo messo in atto dai due cantanti. La sorpresa, però, ha lasciato il posto allo stupore per il pubblico che ha assistito allo spettacolo della coppia di cantanti che hanno vistosalire sulcon le… cosìnon era mai successo prima ...

'Vi volevo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti per farvi sapere che, sfortunatamente, il mio corpo in questo periodo mi sta dando filo da torcere', ha dichiaratonel videomessaggio indirizzato ai follower. 'Mi dispiacere deludere qualcuno che si aspettava d'incontrarmi stasera a Lecce al Museo di Castromediano, ma i miei problemi di deambulazione ...A essere colpiti dal caro bollette di questi mesi anche celebrità del calibro di Albano Carrisi , che si è sfogato a tutto tondo in una intervista ai microfoni del programma radiofonico Lunatici , su ...Nonostante non stiano insieme ormai da moltissimo tempo, Albano e Romina sono la coppia che non smette mai di fare notizia. Da quando hanno restaurato il loro sodalizio artistico, i due rilasciano sem ...Dopo Ornella Vanoni, anche un'altra signora della musica italiana si è dovuta fermare per problemi di salute. Attraverso il suo profilo Instagram, infatti, Romina Power ha annunciato: "Il mio corpo in ...