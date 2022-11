Roma tradita da un giocatore Lo sfogo di Mourinho Sospetti su Karsdorp

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Josési sfoga dopo il pareggio della sua squadra con il Sassuolo. Il tecnico giallorosso parla di atteggiamento poco professionale da parte di uno dei suoi giocatori e icadono su. «Abbiamo fatto una buona partita, con i nostri limiti ma con un atteggiamento positivo e serio dopo due giorni tristi e pesanti. La squadra ha provato a vincere, controllando un avversario molto difficile e mi dispiace perché è statadall'atteggiamento non professionale di undi cui non faccio il nome. L'ho già detto nello spogliatoio». Così Jose, allenatore della, commenta a Dazn il pareggio esterno contro il Sassuolo. «L'ho invitato a trovarsi un club per gennaio», ha aggiuntoin conferernza stampa. «Ho ...

