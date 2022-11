Roma | sventata truffa del rip deal da 200 mila euro | beccati due stranieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In due hanno rischiato di restare vittime del cosiddetto “Rip”, letteralmente “affare strappato”, un tipo dinella quale alla vittima viene proposta un’operazione di cambio fraudolenta in cui itori promettono una certa cifra in una valuta, in cambio di una cifra in un’altra valuta, con il miraggio di un certo guadagno come premio per l’intermediazione. A cadere nel raggiro sono stati due cittadini spagnoli che stavano comprando da due cittadini serbo-croati un immobile dal valore fissato a 1.800.000,00. I due venditori hanno chiesto di innalzare il valore di vendita dell’immobile a 2.000.000,00 e riavere successivamente indietro la differenza di 200.000,00in criptovaluta – valuta virtuale non rintracciabile -. Gli agenti scoprono laUn tentativo di ...