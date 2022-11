Roma | lo Special a Mou-so duro

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 9 novembre 2022)loa Mou-so. Perdere è terribile, e vincere è un’ossessione per lui. E quando non accade, Mourinho non fa sconti. Anche a costo di “piangere un pochino”, come ha detto in conferenza pre gara contro il Sassuolo. “Abbiamo perso tre giocatori titolari a centrocampo, Mkhitaryan, Veretout e Sergio Oliveira, con Wijnaldum che non ha giocato una partita. Mady sta crescendo poco a poco ma ancora sta cercando la via e Matic non è venuto per fare coppia con Cristante”. Per non parlare dell’assenza di Dybala. Quanto al modulo, dice “non lo scelgo, lo fanno i giocatori”. E infine, frecciate ad Abraham: pensa al mondiale? La sensazione è voglia spronarlo in vista del rush finale prima del Qatar. L'articolo proviene da Italia Sera.