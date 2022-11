Roma | “Leo è morto per una buca coperta male” | la rabbia dei genitori del 19enne morto a Corso Francia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Vogliono la verità. La verità a qualsiasi costo idi Leonardo Lamma, ilin sella alla sua moto inil 7 aprile s. Le perizie non convincono Paola e Stefano Lamma, idi Leonardo, per gli amici semplicemente Leo. Hanno voluto esprimere il loro disappunto sulle risultanze investigative e lo hanno fatto parlando con Repubblica alla quale Paola ha detto: “Devono dirmi come èl’unico figlio che avevo”. L’esito della perizia Allo stato attuale c’è solo la perizia del tecnico incaricato dalla Procura che sostiene che ilandava troppo veloce e che avrebbe perso il controllo della sua Ktm cadendo rovinosamente. Una versione che non convince mamma e ...

