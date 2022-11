Risultati elezioni Usa in diretta | i dem arginano i repubblicani Biden ' Abbiamo vinto'

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden , si esprime così in relazione aidelledi midterm 2022 . La netta affermazione dei repubblicani, dice Biden, non c'è stata. 'Abbiamo ...Il voto di Midterm: il Gop si avvia a conquistare la Camera mentre c'è incertezza al Senato con seggi chiave ancora da assegnare. Lo stato 'battleground' della Pennsylvania è blu con la vittoria di ...Le ultime elezioni di Midterm potrebbero esser state dunque solo ... sta chiamando e il telefono resta ancora lo strumento principe delle ditte di sondaggio I RISULTATI IN DIRETTA: In Nevada - Stato ...Il presidente americano Biden e il Partito Democratico sembrano avere evitato l’ondata repubblicana che in molti prevedevano alla vigilia delle elezioni di “metà mandato” concluse nella serata di mart ...