Risparmio energetico | Telese Terme non avrà le luminarie natalizie

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Dagli incontri avuti nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale con la Pro Loco Telesia, con associazioni operanti sul territorio e una rappresentanza di commercianti, in un clima di confronto costruttivo, è scaturita la decisione di non installare lequest’anno. La crisi energetica e il particolare periodo attraversato dalle pubbliche amministrazioni hanno suggerito il ricorso a forme diverse di abbellimento che contribuiscano a creare l’atmosfera natalizia ma con un aggravio minore in termini di costi. “A breve sarà stilato un programma natalizio di eventi di concerto con la Pro Loco – afferma il sindaco Giovanni Caporaso – con l’auspicio che anche questo Natale possa dare un po’ di ossigeno alle attività commerciali”. Sarà installato un ...

EDGE9

... favorendo al contempo politiche di contenimento dei consumi e di. Su pensioni e fisco, il ministro del Tesoro ha poi evidenziato che "le nuove stime di inflazione determinano ...SuperEnergy Boosting abilita una modalità diavanzata quando il livello della batteria scende all'1%, supportando tre ore di standby o 12 minuti di chiamata. Tutte le funzioni ... Risparmio energetico: usare un FRITZ!Box per ridurre i consumi in casa e in azienda Dall'indagine dell'Ufficio studi e ricerche camerale si può inoltre desumere il senso della prospettiva di molte di loro, che hanno dichiarato di aver realizzato investimenti finalizzati al risparmio ...“Le stime interne prefigurano per l’ultima parte dell’anno una variazione negativa del Prodotto interno lordo, che sconterebbe un arretramento del valore aggiunto dell’industria e un rallentamento del ...