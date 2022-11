Rihanna svela i suoi dettagli sexy e lancia la quarta collezione… con Irina Shayk

...sul tappeto rosso nei panni della Regina Elisabetta II per sorprendere con un Ruveal che... Convince poco anche l'omaggio adi Panthera Virus , ma ancor meno il look pasticciato e basic di ...Dopo sei anni di assenzatorna sulle scene con Lift Me Up, il suo nuovo singolo creato per Black Panther: Wakanda ...Rihanna e A$ap Rocky hanno dato il benvenuto al loro primo figlio il 13 maggio di quest’anno e da allora non sappiamo niente di più sul nuovo arrivato. Entrambi ...Rihanna parla di Superbowl, Savage x Fenty, ma anche della sua vita cambiata da quando é diventata mamma per la prima volta.