Rihanna svela i suoi dettagli sexy e lancia la quarta collezione… con Irina Shayk

(Di mercoledì 9 novembre 2022) C’era una volta il Victoria’s Secret Fashion Show. La sfilata di intimo più attesa e chiacchierata si svolgeva ogni anno a novembre, prima di essere sospesa per sempre a causa delle polemiche di sessismo sulla mercificazione dei corpi delle modelle. Quel défilé è stato sostituto (ma è tutto body loving) da quello di Savage x Fenty. Il brand di intimo diha presentato la suacollezione, tutta all’insegna della sensualità. Una sfilata selvaggia RiRi nel boscoGià in passato se n’erano viste delle belle ma quest’anno la realtà ha superato le aspettative. Uno show lungo 40 minuti, dove la passerella è stata sostituita… da un bosco. Modelle e modelli si sono destreggiati tra le foglie, spostando rami e camminando sul terreno impervio e umido. Chiamarla sfilata è decisamente riduttivo, questo è uno spettacolo magistralmente costruito, dove ...

