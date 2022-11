Regionali Lazio | Zingaretti | Conte rompe l' alleanza | senza motivo

Conte non si allea con il Pd: alledel(e forse anche in Lombardia) il Movimento correrà in solitudine Giuseppe Conte archivia l'alleanza con il Pd e il campo largo in vista delle prossime elezioninele,...'Sulledelsta succedendo la qualsiasi. Zingaretti prova a ingraziarsi Conte facendo finta che il termovalorizzatore nulla c'entri con la Regione. Gualtieri ieri invece ha ribadito l'...A un mese e mezzo dal voto del 25 settembre, nel dibattito politico si è tornato a parlare con una certa insistenza di elezioni. Al centro della questione non c’è però tutto il territorio italiano, be ...13.21 Zingaretti: Conte ha rotto alleanza "Ho ascoltato la conferenza stampa di ieri" e "penso che in questo modo Conte rompe l'alleanza di centrosinistra che governa il Lazio,senza motivo,perché la ...